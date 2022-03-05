05 Mart 2022, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Savaş önce siber saldırılarla başladı! Ukrayna devlet sırları satılığa çıkarıldı
Dünya silahlar patlayınca Ukrayna-Rusya "savaşını" konuşmaya başladı ancak Rusya, pimi çok daha önce çekmişti. İlk füzenin hedefi vurmasından altı ay önce, Ukrayna'ya yönelik siber saldırılar başlamıştı. Hatta bu saldırılar öyle boyutlara ulaştı ki uzmanlara göre Rusya siber silah cephaneliği için Ukrayna'yı test sahası olarak kullandı.