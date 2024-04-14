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Savaş mı danışıklı dövüş mü? Abdullah Ağar A Haber’de değerlendirdi: Özgün bir kurguydu! İsrail'e bir fırsat sundu

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.04.2024 14:30
Saldırı bölgeyi ateşe mi atacak? Netanyahu’ya can suyu mu olacak? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
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