06 Haziran 2022, Pazartesi
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Savaş küresel ekonomiyi nasıl değiştiriyor? Dünya ekonomisinde kalıcı izler ne olacak?
Ukrayna savaşı küresel ekonomiyi krize sürüklüyor. Başta ABD AB'de rekor seviyelere yükselen enflasyon için para politikalarında değişim rüzgarları eserken hükümetler ise alım gücünü korumak ve üretimi artırmak için bir dizi önlem uyguluyor. 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en büyük ölçekli savaş olarak nitelendirilen Ukrayna savaşı, hangi alanlarda krize yol açıyor?