Savaş hattından son gelişmeler A Haber’de

İsrail Lübnan'a saldırılarını sürdürürken Hizbullah da İsrail'e misillemeler yapıyor. Peki bölgede son durum ne? A Haber ekibinden İslim İstanbullu Tel Aviv'den, Ekber Karabağ ise Tahran'dan son gelişmeleri aktardı.

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