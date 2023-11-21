22 Kasım 2023, Çarşamba
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Savaş baronları gözünü nereye dikti? A Haber'de en etkili harita üzerinden detaylandırıldı
İşgalci İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı soykırımı bitmek bilmezken, nükleer bomba tehtidi yapmaktan da geri kalmıyor. Başkan Erdoğan, Almanya dönüşünde verdiği mesajda, "Vakit çok geç olmadan İsrail'in nükleer silahları şüpheye yer bırakmayacak biçimde denetlenmelidir. Biz bunun takipçisi olacağız.” demişti. Peki dünyanın savaş baronları hangi ülkeleri yok etmek istiyor? Güvenlik Politikaları Uzmanı Profesör Mesut Hakkı Caşın, A Haber’de en etkili harita üzerinden detayları aktardı.