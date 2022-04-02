Savaş 38. gününde | Rus güçleri Ukrayna'dan çekiliyor mu? Kiev çevresine tuzak mı kuruldu?

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı 38. gününde. Savunmadaki Ukrayna ordusu dün Rusya'yı topraklarında vurdu. Rus birlikleri ise bazı bölgelerden çekiliyor. Son durum başkent Kiev'den A Haber muhabiri Mert Hacıailoğlu, “Kiev ve çevresinde büyük bir sessizlik hakim. Rus ordusunun büyük oradan çekildiği açıklandı. Rusya’nın arkasında çok sayıda tuzak bıraktığı ifade ediliyor.” diyerek aktardı.

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