Satışlar düşünce indirime gittiler! Yüzde 20-30 oranında kayıp yaşayan restoranlar indirime gitti

Satışlarında yüzde 20-30 oranında kayıp yaşayan restoranlar bu düşüşü telafi etmek için indirime gitmeye başladı. Detayları A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan restoran işletmecisi Çetin Çelik anlattı.

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