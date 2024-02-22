Saruhanlu ve İvrindi’de CHP aday gösteremedi

Manisa Saruhanlı'da adaylık başvurularını yapmakta geciken CHP heyeti, ilçe seçim kurulu tarafından ret cevabı aldı. Bunun üzerine saruhanlı CHP ilçe belediye başkan adayı Zeki Bilgin, Saadet Partisi'nden adaylık başvurusunda bulundu. Balıkesir İvrindi'de de CHP'nin adaylık başvurusu krizi yaşandı.

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