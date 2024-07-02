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Sarıyer'deki provokasyona tutuklama! Arap turistleri bıçakla tehdit eden şüpheli tutuklandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.07.2024 17:59
İstanbul Sarıyer’de bir kişi elindeki bıçakla yabancı uyruklu iş insanlarını tehdit etti. Kısa sürede gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı. İşte detaylar…
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