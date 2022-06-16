16 Haziran 2022, Perşembe
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Sarıyer'de İETT aracı dehşet saçtı! Yaralılar var
Sarıyer, Zekeriyaköy Kilyos Caddesi'nde önce bir otomobile çarpan İETT otobüsü ardından yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Yaralılar var. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Detayları A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramzan Almaçayır aktardı.