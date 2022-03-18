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Sarıyer’de freni bozulan İETT otobüsü yokuş aşağı kaydı! Şoför direksiyonu duvara kırarak durdurabildi

İHA
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Giriş: 18.03.2022 13:34
İstanbul’un Sarıyer ilçesinde iddiaya göre freni bozulan İETT otobüsü yol kenarına park edildikten bir müddet sonra aniden kaymaya başladı. Şoför, peşinden koşarak bindiği otobüsün direksiyonunu duvara kırarak aracı durdurabildi. Kazada şans eseri hayatını kaybeden veya yaralanan olmadı.

Kaza, Sarıyer Maslak Ayazağa Caddesinde saat 12.00 sularında yaşandı.

FRENİ BOZUK DİYE PARK ETTİ

İddiaya göre, 34 TP 5291 plakalı boş İETT otobüsü, frenlerinin bozuk olduğu gerekçesiyle yol kenarına park edildi. Şoför, kontrol etmek için otobüsten indi.

YOKUŞ AŞAĞI KAYMAYA BAŞLADI

Tam o sırada İETT otobüsü yokuş aşağı hareket etti. Otobüs şoförü aracın peşinden koşarak içeri girdi.

DUVARA ÇARPARAK DURABİLDİ

Şoför, freni tutmayan otobüsün direksiyonunu sağa doğru kırıp duvara çarparak durdurabildi.

ŞANS ESERİ ÖLEN VEYA YARALANAN YOK

Çarpma sonucu İETT otobüsünde hasar meydana gelirken, olayda şans eseri kimse ölen ya da yaralanan olmadı. Olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

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