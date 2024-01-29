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Sarıyer için projeleri neler? AK Parti Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun A Haber'de

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.01.2024 18:39
Cumhur ittifakının İstanbul Sarıyer ilçesinde Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşku oldu. Sarıyer'de seçim için hangi projeler var? A Haber Muhabiri Hasan Zahid Ezim ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun seçimle ilgili detayları aktardı.
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