Sarıyer için projeleri neler? AK Parti Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun A Haber'de

Cumhur ittifakının İstanbul Sarıyer ilçesinde Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşku oldu. Sarıyer'de seçim için hangi projeler var? A Haber Muhabiri Hasan Zahid Ezim ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun seçimle ilgili detayları aktardı.

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