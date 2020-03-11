Sarımsak ve kelle paça corona virüsten koruyor mu? Bağışıklık sistemini güçlendirmek için ne yapmalı?

Corona virüsü dünya geneline hızla yayılmaya devam ediyor. İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs dünyayı etkisi altına almış durumda. Türkiye'de de kendini gösteren virüs nedeniyle 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Öte yandan corona virüs vakası ilk duyulduğu andan itibaren uzmanların en çok söylediği şeylerden biri bağışıklık sisteminin güçlü tutulması. Peki bağışıklık sistemini güçlü tutmak corona virüse karşı korunmamızı sağlıyor mu? Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için neler yapmalıyız? Sarımsak, kelle paça çorbası bağışıklık sistemini güçlendiriyor mu? Uzman Doktor Ali Şimşek, tüm merak edilenleri A Haber'e anlattı...