Sarıkamış şehitleri anısına: Ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Sarıkamış Sehitleri anısına bir paylaşımda bulundu. MSB yüzlerce askerin karlı arazide yürüyüşünün yer aldığı klibi Sarıkamış'ta şehit düşen şanlı ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz notuyla paylaştı. İşte o görüntüler…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN