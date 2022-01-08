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Sarıkamış şehitleri anısına: Ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz

A Haber
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Giriş: 08.01.2022 14:13
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Sarıkamış Sehitleri anısına bir paylaşımda bulundu. MSB yüzlerce askerin karlı arazide yürüyüşünün yer aldığı klibi Sarıkamış'ta şehit düşen şanlı ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz notuyla paylaştı. İşte o görüntüler…
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