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Sarıkamış şehitleri anılıyor! 106 yıl önce 90 bin asker donarak şehit oldu

A Haber
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Giriş: 09.01.2021 10:05
Güncelleme:09.01.2021 10:07
Sarıkamış Harekâtı'nın 106'ncı yıl dönümü törenleri, koronavirüs dolayısıyla kısıtlandı. Geçen yıllarda on binlerce kişinin katılımıyla 3 gün süren anma töreni bu yıl sadece bugün yapılacak etkinliklerle tamamlanacak. 106 yıl önce donarak şehit düşen 90 bin asker, törenle anılacak. Son durumu Sarıkamış'ta bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel detayları aktardı.

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