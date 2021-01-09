Sarıkamış şehitleri anılıyor! 106 yıl önce 90 bin asker donarak şehit oldu

Sarıkamış Harekâtı'nın 106'ncı yıl dönümü törenleri, koronavirüs dolayısıyla kısıtlandı. Geçen yıllarda on binlerce kişinin katılımıyla 3 gün süren anma töreni bu yıl sadece bugün yapılacak etkinliklerle tamamlanacak. 106 yıl önce donarak şehit düşen 90 bin asker, törenle anılacak. Son durumu Sarıkamış'ta bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel detayları aktardı.