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Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı! Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.01.2024 12:07
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe katıldı. Bakan Bak düzenlenen törende önemli açıklamalarda bulundu.
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