Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı! Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan önemli açıklamalar

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe katıldı. Bakan Bak düzenlenen törende önemli açıklamalarda bulundu.

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