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Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı! Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'ndan önemli açıklamalar

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Giriş: 08.01.2023 11:54
Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılında düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulundu.
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