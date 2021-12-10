Sarı kodlu fırtına uyarısı! İstanbul güne nasıl başlıyor?

Meteoroloji'den birçok il için fırtına uyarısı var. Yurdun batı kesimlerinde 3 gün kuvvetli fırtına bekleniyor. Rüzgar hızının saatte 100 kilometreyi bulacağı tahmin ediliyor. Bugün başlayacak fırtına pazar günü akşama kadar sürecek. Öte yandan İstanbul’un bitmeyen trafik çilesi de sürüyor. Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 60 seviyesinde. Hem havanın notlarını hem de İstanbul trafiğindeki son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

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