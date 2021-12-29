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Sarallar Grubu’nun yöneticisi villasına yapılan operasyonda yakalandı

DHA
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Giriş: 29.12.2021 12:18
İstanbul'da suç örgütlerine yönelik yapılan 'Tırpan' operasyonunda aranan ve Sarallar suç örgütünde yönetici olduğu belirtilen Barış S., villasına düzenlenen baskında yakalandı.
Sarallar Grubu’nun yöneticisi yakalandı
Sarallar Grubu’nun yöneticisi yakalandı
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