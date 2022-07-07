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Sarallar Çetesinin İstanbul'da bir gece kulübünü basma görüntüleri ortaya çıktı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.07.2022 11:19
İstanbul'da bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda İş Adamı Erdal Acar ile birlikte gözaltına şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adreslerde yapılan aramalarda 46 ruhsatsız tabanca, 55 şarjör, altı av tüfeği, kalem şeklinde bir suikast silahı, bir susturucu, bin mermi, bir çelik yelek, çok sayıda çek, senet ve dijital materyal, 900 bin dolar ve 413 bin euro ele geçirildi. Bulunan kalem şeklindeki suikast silahı dikkat çekti. Öte yandan Çete üyelerinin İstanbul’da bir gece kulübünü basma görüntüleri ortaya çıktı.
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