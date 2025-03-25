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Saraçhane’de provokatörler iş başında! 5 günde bin 133 gözaltı

Saraçhane’de provokatörler iş başında! 5 günde bin 133 gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.03.2025 08:51
İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmasının ardından sokaklar provoke edilmek istendi. Şimdiye kadar 123 polisin yaralandığı yasa dışı gösterilerde çok sayıda gözaltı var. Peki Saraçhane'de dün gece neler yaşandı provokasyonlar sürüyor mu? Son gelişmeleri A Haber muhabiri Numan Erşan Karaca aktardı.
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Saraçhane’de provokatörler iş başında! 5 günde bin 133 gözaltı
Provokatörler iş başında! 5 günde bin 133 gözaltı
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