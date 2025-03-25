25 Mart 2025, Salı
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Saraçhane’de provokatörler iş başında! 5 günde bin 133 gözaltı
İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmasının ardından sokaklar provoke edilmek istendi. Şimdiye kadar 123 polisin yaralandığı yasa dışı gösterilerde çok sayıda gözaltı var. Peki Saraçhane'de dün gece neler yaşandı provokasyonlar sürüyor mu? Son gelişmeleri A Haber muhabiri Numan Erşan Karaca aktardı.