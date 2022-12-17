17 Aralık 2022, Cumartesi
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Saraçhane'de iki kare tek mesaj! İmamoğlu'ndan Akşener'li gönderme! Kılıçdaroğlu'na karşı takındığı tavır gözden kaçmadı
Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener tarafından adım adım planlanan Saraçhane şovunda ortaya çıkan manzara, 6'lı masayı rahatsız etti. İmamoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı sırada yüzünü astı. Asık ve gergin ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını dinleyen İBB Başkanı, mesajını Akşener üzerinden verdi. İYİ Parti lideri ile sahnede el ele tutuşarak kalabalığa gülücük dağıtan İmamoğlu, takındığı tavır ile kendi liderine açık bir mesaj yolladı. Sosyal medyanın dikkatinden kaçmayan görüntüler "İki kare tek mesaj" yorumlarına neden oldu.