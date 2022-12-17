17 Aralık 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Saraçhane'de iki kare tek mesaj! İmamoğlu'ndan Akşener'li gönderme! Kılıçdaroğlu'na karşı takındığı tavır gözden kaçmadı

Saraçhane'de iki kare tek mesaj! İmamoğlu'ndan Akşener'li gönderme! Kılıçdaroğlu'na karşı takındığı tavır gözden kaçmadı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.12.2022 11:21
Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener tarafından adım adım planlanan Saraçhane şovunda ortaya çıkan manzara, 6'lı masayı rahatsız etti. İmamoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı sırada yüzünü astı. Asık ve gergin ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını dinleyen İBB Başkanı, mesajını Akşener üzerinden verdi. İYİ Parti lideri ile sahnede el ele tutuşarak kalabalığa gülücük dağıtan İmamoğlu, takındığı tavır ile kendi liderine açık bir mesaj yolladı. Sosyal medyanın dikkatinden kaçmayan görüntüler "İki kare tek mesaj" yorumlarına neden oldu.
Koronavirüsün acı mirası!
Koronavirüsün acı mirası!
’’Seçim tarihi 1-2 hafta öne gelebilir’’
''Seçim tarihi 1-2 hafta öne gelebilir''
Saraçhane’de iki kare tek mesaj!
Saraçhane'de iki kare tek mesaj!
Rakam konuşma zamanı! İşte masaya gelecek veriler
Rakam konuşma zamanı! İşte masaya gelecek veriler
FETÖ istismar örgütüdür
"FETÖ istismar örgütüdür"
Sınır ötesinde PKK’ya darbe!
Sınır ötesinde PKK’ya darbe!
CHP’li İBB bildiğiniz gibi! Söz tutan yok
CHP’li İBB bildiğiniz gibi! Söz tutan yok
KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı
KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı
15 kahraman anılıyor
15 kahraman anılıyor
17-25 Aralık’ın 9. yıl dönümü!
17-25 Aralık’ın 9. yıl dönümü!
Başkan Erdoğan bugün Mardin’de!
Başkan Erdoğan bugün Mardin’de!
Ege’de gövde gösterisi
Ege’de gövde gösterisi
Daha Fazla Video Göster