26 Mart 2025, Çarşamba
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Saraçhane’de gözaltına alınan İsrailli Siyonist sınır dışı edildi
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından bir gün sonra İstanbul'a giriş yaptı. İBB gösterilerine katılan İsrail yanlısı ABD'li siyonist provokatör yaptığı yayınlarda Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef aldı. İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alınan şüpheli İsrail'e gönderildi.