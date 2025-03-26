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Saraçhane’de gözaltına alınan İsrailli Siyonist sınır dışı edildi

Saraçhane’de gözaltına alınan İsrailli Siyonist sınır dışı edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.03.2025 16:23
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından bir gün sonra İstanbul'a giriş yaptı. İBB gösterilerine katılan İsrail yanlısı ABD'li siyonist provokatör yaptığı yayınlarda Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef aldı. İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alınan şüpheli İsrail'e gönderildi.
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