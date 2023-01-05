05 Ocak 2023, Perşembe
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Saraçhane tiyatrosuna özel animasyon filmi paylaşım rekoru kırıyor
Türk siyasi yapısındaki çarpık karakterleri hicveden "Zübük" filmini aratmayan siyasi ikbal kavgası için yapılan özel animasyon filmi, sosyal medyada gündem oldu. Paylaşım rekorları kıran video, Twitter kullanıcılarınca ilgiyle karşılandı.