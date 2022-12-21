Saraçhane krizine baba-oğul perdelemesi! İmamoğlu’nu kürsüde konuşturmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saraçhane tartışmalarına son vermek için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Ankara'ya çağırdı. İkili görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu, ''Aday benim'' mesajı verdi, İmamoğlu'nun görevine devam edeceğini söyledi. "İmamoğlu ile baba oğul gibiyiz" sözleri ise stratejik hamle olarak yorumlandı.

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