16 Mayıs 2025, Cuma
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Şara, Başkan Erdoğan'a teşekkür etti!
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD yaptırımlarının kaldırılmasının ardından ulusa seslendi. Konuşmasında Türkiye'ye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Şara, "Yeni dönemde iş birliğine hazırız" mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Şara, uluslararası yatırımcılara da çağrıda bulunarak, “Suriye yeniden inşa sürecine giriyor. Tüm yatırımcılara kapımız açık” ifadelerini kullandı.