Sapanca Gölü kuraklıkla karşı karşıya! Tekneler karaya oturdu

Kocaeli ve Sakarya'nın su ihtiyacını karşılayan sapanca gölü kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya. Gölde su seviyesi 2-3 metre civarında düştü. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman tehlikenin önüne geçmek için çalışmaların başladığını söyledi. Mustafa Kocaman bu görüntünün 9 yıl önce de yaşandığını hatırlattı

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