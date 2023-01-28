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Sapanca Gölü kuraklıkla karşı karşıya! Tekneler karaya oturdu

A Haber
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Giriş: 28.01.2023 14:56
Kocaeli ve Sakarya'nın su ihtiyacını karşılayan sapanca gölü kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya. Gölde su seviyesi 2-3 metre civarında düştü. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman tehlikenin önüne geçmek için çalışmaların başladığını söyledi. Mustafa Kocaman bu görüntünün 9 yıl önce de yaşandığını hatırlattı
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