17 Mart 2023, Cuma
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Şanlıurfa'yı vuran selin ardından temizlik çalışması yapılıyor! Bakan Soylu A Haber’de
Geçtiğimiz gün Şanlıurfa ve Adıyaman’da yaşanan sel felaketinin ardından 18 kişi hayatını kaybetti. Bölgede selden sonra çamur balçıkları kaldı. Şanlıurfa'yı vuran selin ardından temizlik çalışması yapılıyor. Bölgede çalışmaları takip eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber özel açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, “DSİ Genel Müdürümüz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Valimiz ile yukarıdan aşağı derenin nasıl taştığını bir değerlendirdik. Bu yönde alınacak tedbirleri konuştuk. Alınması gereken birçok tedbir var, bunu yerinde gördük. Yarın yağmur beklendiği için bu derenin oluşturabileceği riskleri değerlendirdik. Şu anda yukarıdan aşağı doğru bir temizleme yapılıyor. Yarına ait riskleri engellemeye çalışıyoruz.” dedi.