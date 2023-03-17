17 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Şanlıurfa'yı vuran selin ardından temizlik çalışması yapılıyor! Bakan Soylu A Haber’de

Şanlıurfa'yı vuran selin ardından temizlik çalışması yapılıyor! Bakan Soylu A Haber’de

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.03.2023 16:36
Geçtiğimiz gün Şanlıurfa ve Adıyaman’da yaşanan sel felaketinin ardından 18 kişi hayatını kaybetti. Bölgede selden sonra çamur balçıkları kaldı. Şanlıurfa'yı vuran selin ardından temizlik çalışması yapılıyor. Bölgede çalışmaları takip eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber özel açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, “DSİ Genel Müdürümüz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Valimiz ile yukarıdan aşağı derenin nasıl taştığını bir değerlendirdik. Bu yönde alınacak tedbirleri konuştuk. Alınması gereken birçok tedbir var, bunu yerinde gördük. Yarın yağmur beklendiği için bu derenin oluşturabileceği riskleri değerlendirdik. Şu anda yukarıdan aşağı doğru bir temizleme yapılıyor. Yarına ait riskleri engellemeye çalışıyoruz.” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yarın özel sel tedbiri! Bakan Soylu A Haber’de
Yarın özel sel tedbiri! Bakan Soylu A Haber’de
Afet bölgesine yağış uyarısı!
Afet bölgesine yağış uyarısı!
Finlandiya’ya NATO yolu açılacak mı?
Finlandiya'ya NATO yolu açılacak mı?
Türk bankaları sapasağlam
Türk bankaları sapasağlam
Sel felaketinde can kaybı 18’e yükseldi
Sel felaketinde can kaybı 18'e yükseldi
Erdoğan’a destek vermemiz maskelerini düşürdü
"Erdoğan’a destek vermemiz maskelerini düşürdü"
298 bin bina yıkık ya da ağır hasarlı
"298 bin bina yıkık ya da ağır hasarlı"
İnce adaylıktan çekiliyor mu?
İnce adaylıktan çekiliyor mu?
BBP’den Başkan Erdoğan kararı
BBP'den Başkan Erdoğan kararı
Trollerin açtığı hesaplarla anketler yapılıyor!
"Trollerin açtığı hesaplarla anketler yapılıyor!"
Finlandiya Cumhurbaşkanı Ankara’da
Finlandiya Cumhurbaşkanı Ankara'da
HDP’den Sürecin öncüsüyüz çıkışı
HDP'den "Sürecin öncüsüyüz" çıkışı
Daha Fazla Video Göster