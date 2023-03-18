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Şanlıurfa'ya şebeke suyu su verilmeye başlandı! Sel felaketinin ardından su normale döndü

A Haber
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Giriş: 18.03.2023 16:34
Geçtiğimiz günlerde yaşanan ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine yol açan sel felaketinin ardından Şanlıurfa'ya şebeke suyu verilmeye başlandı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz’ın konuğu olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül anlattı. Beyazgül, “Şanlıurfa’ya 40 saat su veremedik. Arıtmamızda bir çamur akımı başladığında alarmlar çaldı ve kapaklar kapatıldı. Burada çalışma arkadaşlarımız hemen durumu fark etti ve kapakları kapatarak kente suyu kestiler. Eğer bu çamurlu su ilk anda kesilmeseydi şehrimize en az 3 ay su veremeyecektik. 12 bin ton çökelti olacaktı ve bunun arındırılması en az 3 ay zaman alırdı. Erken davranmamız Urfa’yı böylesine uzun bir susuzluk felaketinden kurtardı. Şanlıurfa'ya şebeke suyu verilmeye başlandı. Arıtma tesislerinden geçerek evlere ulaşsa da şebeke suyu, bir süreliğine sadece genel amaçlar için kullanılmaya elverişlidir. Şebeke suyu, yapılacak yeni açıklamaya kadar, içme suyu olarak kullanılmamalıdır.” dedi.
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