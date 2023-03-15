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Şanlıurfa’dan çarpıcı görüntüler! Böyle ilerlemeye çalıştılar

A Haber
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Giriş: 15.03.2023 13:57
Güncelleme:15.03.2023 13:57
Şanlıurfa'da AVM otoparkında park halindeki çok sayıda araç suya gömüldü. İki vatandaş bir odun yardımıyla suyun içerinde ilerlemeye çalıştı. A Haber muhabiri Yüksel Akalan o noktadan canlı yayında son durumu aktardı.
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