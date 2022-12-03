Şanlıurfa'daki açılışa katılan İbrahim Tatlıses Başkan Erdoğan'a olan sevgisini anlattı: Bize Cumhurbaşkanımız yeter gerisi te go ti çi go ti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abide Kavşağı'nda düzenlenen Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu, Abide Kavşağı İlave Köprü Viranşehir Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kademe ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Açılışın ardından platforma çıkan sanatçı İbrahim Tatlıses de "Sayın Cumhurbaşkanım için buradayım, o beni davet etti onun için geldim. Bize Cumhurbaşkanımız yeter gerisi te go ti çı go ti. Cumhurbaşkanımız nereye biz oraya. Son nefesime kadar da Cumhurbaşkanımızın yanındayım." diyerek, "Haydi Söyle" şarkısından bir bölüm seslendirdi.