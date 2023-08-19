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Şanlıurfa'da tarihi dönüşüm

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Giriş: 19.08.2023 18:23
Güncelleme:19.08.2023 18:24
İnanç ve kültür turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa, son 4 buçuk yılda şehir planlama, sosyal belediyecilik ve yaşam alanında birçok yenilikle tanıştı. A haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül.
Şanlıurfa’da tarihi dönüşüm
Şanlıurfa'da tarihi dönüşüm
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