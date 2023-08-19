Şanlıurfa’da tarihi dönüşüm

İnanç ve kültür turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa, son 4 buçuk yılda şehir planlama, sosyal belediyecilik ve yaşam alanında birçok yenilikle tanıştı. A haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül.