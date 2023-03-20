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Şanlıurfa'da selin ardından cadde ve sokaklarda çamur temizleniyor

A Haber
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Giriş: 20.03.2023 16:42
Şanlıurfa'da sel felaketinin ardından yaralar sarılıyor. Sokaklarda temizlik çalışması var. Bölgeden son durumu A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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