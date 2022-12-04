04 Aralık 2022, Pazar
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Şanlıurfa'da renkli anlar: Başkan Erdoğan 'Gülüm Benim' şarkısına eşlik etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşmaları" programına katıldı. Başkan Erdoğan, burada Tatlıses ile "Gülüm Benim" şarkısını söyledi. İkili, "Urfalıyam Ezelden" ve "Haydi Söyle" şarkılarını de beraber söylemişti.