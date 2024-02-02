02 Şubat 2024, Cuma
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Şanlıurfa'da kaza sonrası sopalı, yumruklu kavga kamerada
Şanlıurfa'da trafik kazası sonrası iki grup arasında sopalı, yumruklu kavga çıktı. Polisin tarafları ayırmak için havaya ateş açtığı kavga, cep telefonuyla görüntülendi.