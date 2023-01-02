02 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Şanlıurfa’da halk ekmek fabrikasında seri üretim! Günlük 100 bin ekmek üretiliyor

Şanlıurfa’da halk ekmek fabrikasında seri üretim! Günlük 100 bin ekmek üretiliyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.01.2023 12:07
Şanlıurfa'da halk ekmek fabrikasında seri üretim başladı. Günlük 100 bin ekmek üretiliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel’in konuğu olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günlük 100 bin ekmek üretiliyor
Günlük 100 bin ekmek üretiliyor
Çalışmakla geçen bir ömür
Çalışmakla geçen bir ömür
7. yargı paketi hazır
7. yargı paketi hazır
İşte yeni şehir hastanesi
İşte yeni şehir hastanesi
Tarım Cebimde uygulaması tanıtımı!
Tarım Cebimde uygulaması tanıtımı!
Açıklama yapacak! İhracatta rekorların yılı
Açıklama yapacak! İhracatta rekorların yılı
Yunanistan devamlı ağlıyor
"Yunanistan devamlı ağlıyor"
Kuaför ve berberlere tatil uygulaması!
Kuaför ve berberlere tatil uygulaması!
ŞOK market işaret fişeğini yaktı
ŞOK market işaret fişeğini yaktı
Mardin’de feci kaza
Mardin'de feci kaza
Sinan Ateş’e son görev!
Sinan Ateş’e son görev!
Başkan Erdoğan’dan sürpriz ziyaret
Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
Daha Fazla Video Göster