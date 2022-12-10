Şanlıurfa’da Gençlik Buluşması! Gençler sordu Başkan Erdoğan yanıtladı

Özellikle yurt içi programlarında gençlere özel zaman ayıran Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da da gençlerle bir araya geldi. O buluşmada zaman zaman yüzleri gülümseten samimi anlar da yaşandı. Gençler sordu Başkan Erdoğan yanıtladı. İşte tüm detaylar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN