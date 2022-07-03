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Şanlıurfa’da doktora darp olayının perde arkası! FETÖ’yle iltisaklı sendikalardan algı operasyonu | Özel hastanede o gün neler yaşandı?

A Haber
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Giriş: 03.07.2022 13:39
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da doktora darp iddiasının arkasından başka gerçekler çıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

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