03 Temmuz 2022, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Şanlıurfa’da doktora darp olayının perde arkası! FETÖ’yle iltisaklı sendikalardan algı operasyonu | Özel hastanede o gün neler yaşandı?
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da doktora darp iddiasının arkasından başka gerçekler çıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.