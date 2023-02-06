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Videolar Gündem Videoları Şanlıurfa'da dehşet anları! Ağır hasar alan bina artçı deprem sırasında böyle yıkıldı

Şanlıurfa'da dehşet anları! Ağır hasar alan bina artçı deprem sırasında böyle yıkıldı

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Giriş: 06.02.2023 10:46
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da depremde hasar gören bir binanın artçı depremler sırasında yıkılması vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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