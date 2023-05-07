Şanlıurfa’da bir aile yok oldu! Sulama kanalına uçan otomobilde 4 küçük çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da, akraba ziyareti dönüşünde yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak sulama kanalına düşen ve suya gömülen otomobildeki 4 çocuk hayatını kaybetti. Otomobil vinç yardımıyla sudan çıkarılırken, akıntıya kapılarak kaybolan anne ve bir çocuğu için ise çalışmalar sürüyor.