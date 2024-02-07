07 Şubat 2024, Çarşamba
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Şanlıurfa'da Başkan Erdoğan'a sevgi seli!
Başkan Erdoğan Şanlıurfa’da sevgi seli ile karşılandı. Deprem konutlarının kura çekim törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, aracıyla ilerlediği sırada yolunu kesip fotoğraf çektirmek isteyen öğrenci ve aileleri kırmadı. Makam aracını durduran Başkan Erdoğan, öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra birlikte fotoğraf çektirdi.