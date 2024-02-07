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Şanlıurfa'da Başkan Erdoğan'a sevgi seli!

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Giriş: 07.02.2024 19:34
Başkan Erdoğan Şanlıurfa’da sevgi seli ile karşılandı. Deprem konutlarının kura çekim törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, aracıyla ilerlediği sırada yolunu kesip fotoğraf çektirmek isteyen öğrenci ve aileleri kırmadı. Makam aracını durduran Başkan Erdoğan, öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra birlikte fotoğraf çektirdi.
Şanlıurfa’da Başkan Erdoğan’a sevgi seli!
Şanlıurfa'da Başkan Erdoğan'a sevgi seli!
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