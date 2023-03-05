05 Mart 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Şanlıurfa'da ağır hasarlı binanın yıkılma anı ortaya çıktı
Şanlıurfa merkez Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan ve Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde ağır hasar alan 6 katlı bir bina çöktü. Binanın büyük bir gürültüyle çökmesinin ardından ortalığı toz bulutu kaplarken, olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. CHP Şanlıurfa İl Başkanlığının da bulunduğu binada tedbir amaçlı hassas dinleme yapıldığı ve arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi.