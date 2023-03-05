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Şanlıurfa'da ağır hasarlı binanın yıkılma anı ortaya çıktı

DHA
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Giriş: 05.03.2023 16:57
Şanlıurfa merkez Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan ve Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde ağır hasar alan 6 katlı bir bina çöktü. Binanın büyük bir gürültüyle çökmesinin ardından ortalığı toz bulutu kaplarken, olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. CHP Şanlıurfa İl Başkanlığının da bulunduğu binada tedbir amaçlı hassas dinleme yapıldığı ve arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi.
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