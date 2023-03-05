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Şanlıurfa’da 6 katlı bina çöktü! Enkazdan ses alındı çalışmalar başladı

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Giriş: 05.03.2023 16:25
Güncelleme:05.03.2023 16:29
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde depremlerde ağır hasar gören 6 katlı bina çöktü. Bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Bazı kişilerin yaralı çıkarıldığı enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
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