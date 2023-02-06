Şanlıurfa’da 5 bina yıkıldı: 20’den fazla ölü!  A Haber ekipleri deprem bölgelerinden aktardı

Depremin etkilediği noktalardan biri olan Şanlıurfa’da 5 tane binanın yıkıldığı bilgisi paylaşıldı. Arama-kurtarma çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. 20’den fazla vatandaşın hayatını kaybettiği öldürüldü. Ekipler enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için zamanlar yarışıyor. Bölgeden son gelişmeleri Mehmet Mahmutoğlu aktardı.

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