06 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Şanlıurfa’da 5 bina yıkıldı: 20’den fazla ölü!  A Haber ekipleri deprem bölgelerinden aktardı

Şanlıurfa’da 5 bina yıkıldı: 20’den fazla ölü!  A Haber ekipleri deprem bölgelerinden aktardı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.02.2023 08:54
Depremin etkilediği noktalardan biri olan Şanlıurfa’da 5 tane binanın yıkıldığı bilgisi paylaşıldı. Arama-kurtarma çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. 20’den fazla vatandaşın hayatını kaybettiği öldürüldü. Ekipler enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için zamanlar yarışıyor. Bölgeden son gelişmeleri Mehmet Mahmutoğlu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şanlıurfa’da neler oldu? İşte son durum
Şanlıurfa’da neler oldu? İşte son durum
A Haber ekipleri AFAD noktasında
A Haber ekipleri AFAD noktasında
A Haber canlı yayınında enkazdan sesler yükseldi
A Haber canlı yayınında enkazdan sesler yükseldi
Gaziantep’te kurtarma çalışması sırasında çökme yaşandı
Gaziantep'te kurtarma çalışması sırasında çökme yaşandı
Diyarbakır’da deprem enkazında kalan kişi böyle kurtarıldı! A Haber canlı yayınında kurtarma anı
Diyarbakır'da deprem enkazında kalan kişi böyle kurtarıldı! A Haber canlı yayınında kurtarma anı
Enkaz altındaki vatandaş böyle yardım istedi
Enkaz altındaki vatandaş böyle yardım istedi
Daha büyük bir depremi tetikler mi?
Daha büyük bir depremi tetikler mi?
A Haber deprem bölgesinde!
A Haber deprem bölgesinde!
Adıyaman’da deprem anı böyle görüntülendi
Adıyaman'da deprem anı böyle görüntülendi
Malatya’da şiddetli deprem!
Malatya'da şiddetli deprem!
Başkan Erdoğan’dan Haydi Söyle
Başkan Erdoğan'dan "Haydi Söyle"
Artık bu oyunu bozalım
"Artık bu oyunu bozalım"
Daha Fazla Video Göster