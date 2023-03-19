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Şanlıurfa'da 3 ilçede okullar tatil edildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.03.2023 20:00
Şanlıurfa'da sel sonrası oluşan olumsuz durum nedeniye 3 ilçedeki tüm okullarda eğitime 1 gün daha ara verildi.
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Şanlıurfa'da 3 ilçede okullar tatil edildi
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