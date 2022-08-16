Şanlıurfa'da 13 terörist öldürüldü! Şehidimizin kanı yerde kalmadı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Şanlıurfa Birecik hududunda hedefler vuruldu. 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi. Son durumu A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak aktardı.