15 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Şanlıurfa ve Adıyaman’da sel: 5 can kaybı! Bakan Soylu’dan önemli açıklamalar

Şanlıurfa ve Adıyaman’da sel: 5 can kaybı! Bakan Soylu’dan önemli açıklamalar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.03.2023 11:46
Son dakika haberleri… Deprem bölgelerinden Şanlıurfa ve Adıyaman’da kuvvetli yağış sonrası meydana gelen selde 5 kişi hayatını kaybetti. Adıyaman’da çalışmaları takip eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önemli açıklamalarda bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sel felaketi! Bakan Soylu’dan önemli açıklamalar
Sel felaketi! Bakan Soylu’dan önemli açıklamalar
Şanlıurfa Valisi A Haber’de
Şanlıurfa Valisi A Haber'de
Selde bir can kaybı
Selde bir can kaybı
Deprem bölgesine kuvvetli yağış uyarısı!
Deprem bölgesine kuvvetli yağış uyarısı!
Selde bir can kaybı
Selde bir can kaybı
Şanlıurfa’dan korkunç görüntüler
Şanlıurfa'dan korkunç görüntüler
Muhalefetin HÜDA-PAR çelişkisi!
Muhalefetin HÜDA-PAR çelişkisi!
Adaylar ne kadar harç ödeyecek?
Adaylar ne kadar harç ödeyecek?
Moskova’da 4’lü Suriye zirvesi
Moskova’da 4’lü Suriye zirvesi
Depremzedelerin çadırından ne istedin Kılıçdaroğlu!
Depremzedelerin çadırından ne istedin Kılıçdaroğlu!
1,2 milyon ton enkaz taşındı!
1,2 milyon ton enkaz taşındı!
Kahramanmaraş’ta korkutan deprem
Kahramanmaraş’ta korkutan deprem
Daha Fazla Video Göster