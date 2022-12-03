03 Aralık 2022, Cumartesi
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Şanlıurfa Gençlik Buluşması'nda Başkan Erdoğan ve İbrahim Tatlıses'ten 'Urfalıyam ezelden' düeti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da 12 milyarlık yatırımın açılışını yaptı. Törene ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses de katıldı. İbrahim Tatlıses, Başkan Erdoğan'a yönelik, "Bize Cumhurbaşkanımız yeter gerisi te go ti çı go ti. Cumhurbaşkanımız nereye biz oraya." ifadelerini kullandı. Miting sonrası gençlerle bir araya gelen Başkan Erdoğan, İbrahim Tatlıses ile beraner 'Urfalıyam ezelden' şarkısnı seslendirdi.