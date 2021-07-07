Şanlı milletin zaferi: 15 Temmuz! Şehit Halil Işılar’ın annesi Leyla Işılar o geceyi A Haber'e anlattı: Bölünmeyeceğini anladığımız bir Türkiye bıraktılar.

15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümüne yaklaşırken A Haber olarak o günleri unutmuyor ve unutturmuyoruz.15 Temmuz hain darbe girişiminde en büyük hasarı Ankara Gölbaşı'nda bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığı aldı. Gece saatlerinde hainlerin kullandığı helikopterlerden açılan ateş, merkezi savaş alanına çevirdi. 7'si kadın 51 kahraman, orada vatanı için can verdi. 100'e yakın özel harekatçı yaralandı. Şehit Halil Işılar’ın annesi Leyla Işılar o gece yaşadıklarını A Haber’de anlattı. Işılar, "Şehitlerimiz bize bölünmeyeceğini anladığımız bir Türkiye bıraktılar. Allah razı olsun ki reisimizden hepimizi sokağa çağırdı biz de peşinden gittik." ifadelerini kullandı.

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