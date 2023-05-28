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Sandıklar kapandı oy sayma işlemi başladı

A Haber
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Giriş: 28.05.2023 17:43
Son dakika haberleri… 28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimleri için oy kullanma işlemleri sona erdi ve oy sayma işlemleri başladı. A Haber ekipleri sahadan son durumu aktardı.
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